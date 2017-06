Utsikt lockar besökare

På frågan varför det just nu går bra för Centerpartiet och att Macrons seger och C:s politik rör sig i samma riktning, säger Ulrika Liljeberg:

– Det är nog en kombination av ett långsiktigt ideologiskt tydligt arbete och ledarskap i partiet och att övriga partier i Sverige kanske inte presterar på topp just nu.

– Vi ser sen en ökad politisk polarisering i världen, men även en stark strömning mot moderna liberala rörelser, som till exempel Macron i Frankrike, och där har ju vi i C ett trovärdigt alternativ som gröna liberaler. Sedan är det självklart viktigt med ett ledarskap som folk har förtroende för.

De fyra Siljanskommunerna: Leksand, Rättvik, Mora och Orsa utgör basen för det som kallas Siljansbygden. Områdets befolkning uppgår till cirka 50 000 invånare (som Borlänge), men tack vare en stark turism är Siljansbygden en av Dalarnas främsta turistdestinationer.

Enligt Siljan turism görs över tre miljoner övernattningar per år, varav svenskar stod för hela 90 procent av besökarna.

För några år sedan låg omsättningen på cirka tre miljarder kronor och cirka tvåtusen arbetstillfällen som var direkt kopplade till turismen.

När det gäller företag i allmänhet, som mest består av mindre enheter, uppgår de till cirka fyratusen.

I reseskildringar från 1700- och 1800-talen är det naturen och utsikten mot Siljan som prisas av skribenterna, något som besökare till Siljansbygden fortfarande sätter stort pris på.

På ett av konditorierna träffar Dalabygden Maren och Hans Schiller. De vill inte bli fotograferade, men pratar gärna en stund.

De kommer från Tyskland och har precis varit till berget Åsleden i Leksand för att titta på utsikten.

– Då vi som biologer är förtjusta i Carl von Linné, som besökte Siljan, har vi varit på Åsleden och tittat ut. Det blå vattnet därute och de mjuka kullarna, som skiftar i färger, gjorde att vi kom till ro. Det räcker långt för oss, säger Maren och skrattar.

Hon menar att trots Siljansbygdens litenhet har området ganska mycket att erbjuda av evenemang.

Förutom toppen på Åsledsberget, där de fikade, ha de bland annat besökt Tällberg, Dalhalla, Zorn, Siljansringens meteoritnedslag, som ska ha inträffat för 350 miljoner år sedan, och Rovdjursparken i Orsa.

I samtliga av Siljansbygdens kommuner sitter centerpartister i ledande positioner.

I Orsa heter kommunalrådet Mikael Thalin (C), i Rättvik Anna-Maja Roos (C), kommunfullmäktiges ordförande och Anette Riesbeck (C), kommunstyrelsens ordförande, i Mora kommunalrådet Anna Hed (C) och i Leksand kommunalrådet Ulrika Liljeberg (C).

Anna-Maja Roos är kommunfullmäktiges ordförande i Rättvik:

Varför går C så bra just nu?

– I mer än hundra år har vi slagits för att människor ska få bestämma mer själva, för ett hållbart samhälle och för att man ska kunna bo och jobba i hela Sverige.

Ökar eller minskar invånarna i Rättvik?

– Inflyttningen är större. Utmaningarna är att bygga fler bostäder, personalförsörjningen såväl inom det offentliga som det privata näringslivet, att behålla servicen på landsbygden,